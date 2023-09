2023年09月13日 19時00分 ハードウェア

実は「iPhone 15」は2007年以来最も手頃な価格のiPhoneになっている



Appleが2023年9月13日に「iPhone 15」シリーズを発表し、日本では最低12万4800円から販売されることが明らかにされました。円安などの影響で日本では毎年価格が上がり続けているiPhoneですが、実は本国アメリカではここ数年価格に変更はなく、インフレを考慮するとむしろお得になっていることがわかっています。



Appleは、アメリカでは「iPhone 15」を799ドルから、「iPhone 15 Pro」を999ドルから販売すると発表しています。この「無印は799ドル」「Proは999ドル」という価格体系は、実は2020年発売の「iPhone 12」の時代から変わっていません。一方の日本ではドルを円換算した価格になるため、同じ128GBモデルでもiPhone 12とiPhone 15では2万円ほどの開きがあります。



PerfectRecのウォーリー・ノウィンスキー氏は、労働統計局のインフレ計算ツールを使用し、インフレ調整後の歴代iPhoneの価格をまとめています。



以下は、SIMロック解除済みかつ最低容量のiPhoneのインフレ調整後価格を表にしたものです。これによると、青い棒で示された「iPhone 15」は2007年の初代iPhone以来最もお得なiPhoneであることがわかります。





発売年と価格をわかりやすく表示したグラフは以下の通り。





インフレ調整を行わず、リリースに基づいた価格を表示すると以下のようになります。





リリースベースでの日本の価格は、128GBモデルで比較すると、「iPhone 12」が税別9万800円、「iPhone 13」が税込9万8800円、「iPhone 14」が税込11万9800円、「iPhone 15」が税込12万4800円となっています。



なお、日本での「iPhone 15」の販売価格は128GBモデルが税込12万4800円、256GBモデルが税込13万9800円、512GBモデルが税込16万9800円。「iPhone 15 Plus」の128GBモデルが税込13万9800円、256GBモデルが税込15万4800円、512GBモデルが税込18万4800円です。



「iPhone 15 Pro」の販売価格は128GBモデルが税込15万9800円、256GBモデルが税込17万4800円、512GBモデルが税込20万4800円、1TBモデルが税込23万4800円。「iPhone 15 Pro Max」の販売価格は256GBモデルが税込18万9800円、512GBモデルが税込21万9800円、1TBモデルが税込24万9800円となっています。



