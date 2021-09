スターバックスがユーザーを意図的にだます「ダークパターン」を使用しているという指摘

「ウェブサイトを訪れたユーザーの情報を ターゲティング広告 に利用するには、ユーザーがCookie利用について許可する必要がある」と、ヨーロッパやアメリカでは法律で定められているため、ユーザーをだます「 ダークパターン 」を利用してユーザーにターゲティング広告を許可するCookieを選ばせようとするケースが増加しています。エンジニアの Chris Corbett さんが、イギリスのスターバックスのウェブサイトでも、ユーザーがCookieの広告利用について許可しないと設定した時に、不要に長いプロセス処理時間が発生し、しびれを切らしたユーザーが設定をキャンセルするようなダークパターンが見られることを指摘しています。 Starbucks and TrustArc add fake cookie processing delay if you don't click agree | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=28500092 Corbettさんが指摘しているのはスターバックスUKのウェブサイト。以下の動画から、スターバックスUKのウェブサイトがCookieの設定において、どのように動作するのかがわかります。

・関連記事

ユーザーを誘導する「ダークパターン」で得られた同意を認めないという新法が登場 - GIGAZINE



GoogleやFacebookではユーザーを意図的に企業が有利な方向へ誘導する「ダークパターン」がどのように使われているのか? - GIGAZINE



あなたをだますウェブサイトのデザイン「ダークパターン」を見分けるために理解しておくべきこと - GIGAZINE



なぜウェブデザイナーは暗黒面に落ちて人をだます「ダークパターン」を使うようになるのか? - GIGAZINE



ネットショッピングでユーザーを騙すUI「ダークパターン」が違法に - GIGAZINE

2021年09月13日 12時20分00秒 in 動画, デザイン, セキュリティ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.