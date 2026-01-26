2026年01月26日 11時50分 ネットサービス

TikTokのアメリカ事業移管による利用規約更新にユーザーから懸念の声も「以前からある内容」との指摘



動画SNS「TikTok」のアメリカでの事業運営がOracleなどの設立した合弁会社に移管されたことに伴い、利用規約が更新されました。アプリ内で通知を受けて内容を確認したユーザーからは、位置情報や性的指向などの情報が収集される恐れがあると懸念の声が上がっていますが、

実は以前から同様の条項が含まれており、大きく変化したわけではないとの指摘も出ています。



TikTok users freak out over app's 'immigration status' collection -- here's what it means | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/23/tiktok-users-freak-out-over-apps-immigration-status-collection-heres-what-it-means/





Does TikTok's new Terms of Service track race, gender identity, and immigration status? | Mashable

https://mashable.com/article/tiktok-new-terms-of-service-data-collection



TikTokは中国・ByteDanceが提供する動画SNSで、アメリカではトランプ大統領により通称「TikTok禁止法」が制定されたため事業売却かアメリカでのサービス停止の二択を迫られて、最終的に所有権の過半数をアメリカ企業などの合弁会社に譲る形となりました。



TikTok売却契約が締結へ、Oracle・Silver Lake・MGXが共同で45％を所有し運営元のByteDanceは約20％を保持 - GIGAZINE





運営母体が変わったことにより、ユーザーのもとには利用規約更新のお知らせが届いています。サービスを利用し続けるためには「同意する」ことになりますが、文言を確認したXユーザーのGEEDEE氏は「国籍・移民資格の追跡」「宗教的信念」「精神的・肉体的健康状態の診断」「人種」「トランスジェンダーまたはノンバイナリーであるか否か」「性的指向や嗜好」などが収集されるとして懸念を示しています。GEEDEE氏による投稿は500万回以上表示され注目を集めています。



NO ONE is talking about Tiktok’s latest update on their terms and services



-tracks your citizenship/immigration status

-Religious beliefs

-mental and physical health diagnosis

-your race

-if you’re TRANS or NONBINARY

-sexual preferences and orientation pic.twitter.com/ZOTu82Wja5 — GEEDEE (@GEEDEEzNutz) January 23, 2026





またRedditでは、プライバシーポリシーが更新されたというポップアップが表示されたので、詳細を読もうといったん閉じたらアプリを再起動してもポップアップが表示されず、「これで同意したことになるのでしょうか？もうTikTokは終わりですね」と絶望するユーザーや、その意見に同調する声が投稿されています。



New Privacy Policy : r/TikTok

https://www.reddit.com/r/TikTok/comments/1qkg5mp/new_privacy_policy/



さらに、iPhoneでは「設定」の「プライバシーとセキュリティ」項目内に「位置情報サービス」という小項目があり、アプリごとに位置情報の取得権限を管理できるようになっているのですが、TikTokは一覧に表示されず位置情報を制御することができないという警告をするユーザーも現れました。



しかし、ニュースサイトのTechCrunchやMashableは、ユーザーが懸念している内容の多くは2026年1月の運営母体変更より前から記載されているものだと指摘。利用規約で変更があったのは「オプトアウトしない限りTikTokは正確な位置情報を収集する」と明言した部分と、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)に基づいて個人情報を処理すると言及した部分などの、細かい部分だそうです。



また、プライバシーポリシーについても「TikTokはユーザー生成コンテンツから情報を収集できる」ということは以前から言及されていたとのこと。一方で、更新後のポリシーだと情報収集元として公開前のコンテンツも含まれるため、ユーザーがコンテンツを作成・編集中のうちからTikTokはハッシュタグを生成できるようになっているそうです。



なお、以前は言及がなかった生成AIについて新項目が作られており、AI搭載ボットの使用やTikTok独自の生成AIツールへの干渉、生成AIであることを明示せず誤解を招くようなコンテンツなどが禁止されています。

