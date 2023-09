2023年09月07日 11時00分 ハードウェア

Googleが公式サイトで発表前のPixel 8 Proの360度プレビューをうっかり公開



Googleは現地時間2023年10月4日に新製品発表会「Made by Google」を開催予定ですが、その中で発表が予想されているGoogle純正スマートフォン「Pixel 8 Pro」の外観を360度のプレビューで確認できるページが誰でも閲覧可能だったことが報告されています。



Googleは「Pixel Fold」や「Pixel 7a」、「Pixel 7 Pro」などのPixel端末の外観をバーチャルで確認できるシミュレーションサイトを公開しています。



そんな中、端末の360度プレビューを確認できるページでURLを既存の「Pixel_Fold」や「Pixel_7a」から「Pixel_8_Pro」に書き換えると、発表前のPixel 8 Proのプレビューが閲覧できてしまうことが発見・報告されました。



gone now but got a screen recording! enjoy pic.twitter.com/P3BzeRFzwS — fahad (@fahadbsami)



シミュレーションサイトで閲覧可能だったPixel 8 Proの外観は以下の画像。





カラーリングは「ポーセリン(白)」「オブシディアン(黒)」「スカイ(青)」の3色です。



背面のメインカメラは以下の通り。Pixel 7 Proと同様に広角カメラ、超広角カメラ、望遠カメラの3つが搭載されています。





カメラバーの右側には温度センサーが搭載されています。





SIMスロットも搭載されているので、これまで通り物理SIMカードが使用可能です。





なお、記事作成時点でPixel 8 Proの360度プレビューページは非公開に変更されていました。