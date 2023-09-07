2023年09月07日 11時09分 ハードウェア

アクションカメラ「GoPro HERO12 Black」登場、稼働時間2倍で2時間半もの連続撮影が可能



2023年9月6日(水)に「GoPro HERO12 Black」が発表されました。GoPro HERO12 Blackは前世代モデル「GoPro HERO11 Black」と比べて稼働時間が最大2倍に延長されているほか、ブレ補正機能もHyperSmooth 5.0からHyperSmooth 6.0にアップグレードされています。



新しいHERO12 Blackと革新的なMaxレンズモジュラー2.0が新登場

https://gopro.com/ja/jp/news/hero12-black-camera-max-lens-mod-2-launch



GoPro HERO12 Blackの外観はGoPro HERO12 Blackとほぼ同一で、正面と背面にディスプレイを搭載し、底面にはアクセサリーを装着するためのフォールディングフィンガーが取り付けられています。





ムービーの最大撮影解像度は5.3Kで、カメラの向きを変えずに縦向き撮影する機能も搭載されています。





最大視野角(撮影画角)は156度。別売りの外付けレンズ「Maxレンズモジュラー2.0」を装着すると視野角を177度まで広げられます。





GoPro HERO12 Blackは電源管理システムの改善によりGoPro HERO11 Blackと比べてバッテリー持続時間が長くなっています。具体的には、5.3K・60fpsで70分、5.3K・30fpsでは1時間半以上、1080p・30fpsでは2時間半以上の連続撮影が可能とのこと。





さらに、GoPro HERO12 BlackはイヤホンやマイクとのBluetooth接続に対応しており、「AirPodsでナレーション音声を入力」「イヤホンで警告音を聞く」といった操作が可能です。





GoPro HERO12 BlackとGoPro HERO11 Blackの仕様比較は以下の通り。ハードウェア面での違いは少ないようです。



モデル名 GoPro HERO12 Black GoPro HERO11 Black 寸法 幅71.8mm×高さ50.8mm×奥行き33.6mm 幅71.8mm×高さ50.8mm×奥行き33.6mm 重さ バッテリー込みで154g バッテリー込みで154g システムプトセッサー GP2 GP2 イメージセンサー 1/1.9インチCMOS 1/1.9インチCMOS ビデオ撮影設定 5.3K (8:7) 30/25/24fps

5.3K (16:9) 60/50/30/25/24fps

4K (9:16) 60/50/30/25

4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24fps

2.7K (4:3) 120/100/60/50fps

2.7K (16:9) 240/200fps

1080 (9:16) 60/50/30/25

1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24fps 5.3K (8:7) 30/25/24fps

5.3K (16:9) 60/50/30/25/24fps

5.3K (4:3) 30/25/24fps

4K (8:7) 60/50fps

4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24fps

4K (4:3) 60/50/30/25/24fps

2.7K (16:9) 240/200/120/100/60/50 fps

2.7K (4:3) 120/100/60/50fps

1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24fps ビデオブレ補正 HyperSmooth 6.0 HyperSmooth 5.0



GoPro HERO12 Blackは2023年9月13日(水)に発売予定。記事作成時点では、以下のリンク先でGoPro HERO12 Black単品を税込6万2800円で予約注文できます。



GoPro HERO12 Blackアクションカメラ (防水 + ブレ補正) | GoPro

https://gopro.com/ja/jp/shop/cameras/hero12-black/CHDHX-121-master.html





また、Amazon.co.jpではGoPro公式ストアがGoPro HERO12 BlackとSDカードのセットを税込6万3800円で販売しています。



Amazon | GoPro公式ストア限定 GoPro HERO12 Black + 認定SDカード 【国内正規品】 | ウェアラブルカメラ・アクションカム 通販

