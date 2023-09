X(旧Twitter)がサウジアラビアの人権侵害をほう助したとして訴えられる

X(旧Twitter)はサウジアラビア当局の要請に応じてユーザーの機密データを開示しており、これが「サウジアラビアの人権侵害をほう助している」としてアメリカで訴訟を提起されています。 Twitter accused of helping Saudi Arabia commit human rights abuses | Saudi Arabia | The Guardian https://www.theguardian.com/world/2023/sep/04/twitter-saudi-arabia-human-rights-abuses

Twitterの元従業員が「サウジアラビアのスパイ」として反政府的なユーザーの情報を漏らした罪で懲役3年半の刑を宣告される - GIGAZINE



Twitterの元従業員が賄賂を受け取りサウジ政府に個人情報を流したとして有罪判決を受ける - GIGAZINE



ソフトバンクの孫正義ファンドでタッグを組むサウジ皇太子が暗殺命令か、実行部隊を捉えた監視カメラのムービーも - GIGAZINE



Twitterで「車を運転する権利」を支持した女性が懲役34年の刑に - GIGAZINE



