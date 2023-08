YouTubeやX(Twitter)への投稿をめぐってサウジアラビアの男性に死刑判決

by democracy now サウジアラビアは世界でもトップクラスの死刑執行国として知られており、人権保護団体アムネスティ・インターナショナルによれば、2022年の執行数196件は、アムネスティの記録にある過去30年でも最多だったとのこと。ただし、今回のようにオンラインでの行為を理由に死刑判決が出されるのは初の事例だとのこと。 アル・ガムディ氏の弟であるサイード氏はこの死刑判決に対し「この誤った判決は、捜査当局が私を帰国させようとして失敗したため、個人的に苦しめようと行ったものです」と述べています。

Twitterで「車を運転する権利」を支持した女性が懲役34年の刑に なったサウジアラビアで、今度はYouTubeやX(Twitter)への投稿をめぐり、ムハンマド・ビン・ナセル・アル・ガムディ氏に対して死刑判決が出されたことがわかりました。 Saudi man receives death penalty for posts online, latest case in wide-ranging crackdown on dissent | AP News https://apnews.com/article/saudi-arabia-death-sentence-twitter-a2b5549806605d1d21f332ac4c36e43f

・関連記事

Twitterの元従業員が「サウジアラビアのスパイ」として反政府的なユーザーの情報を漏らした罪で懲役3年半の刑を宣告される - GIGAZINE



サウジ政府がWikipediaにスパイを送り込み編集者2人を拘束、Wikipediaはサウジアラビアの管理者を全員追放 - GIGAZINE



Twitterで「車を運転する権利」を支持した女性が懲役34年の刑に - GIGAZINE



海外の携帯電話がサウジアラビアによって監視されている可能性が報じられる - GIGAZINE



2023年08月31日 12時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.