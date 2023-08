日本の内閣サイバーセキュリティセンターが受けたサイバー攻撃の背後には中国政府がいるという報道

Japan’s cybersecurity agency breached by suspected Chinese hackers: report https://therecord.media/japan-cybersecurity-agency-breached-report Financial Timesは事情に詳しい3人の政府・民間の関係者から、「2022年秋に始まったNISCへのサイバー攻撃の背後には、中国政府に支援されたハッカーがいるとみられており、その兆候は6月まで明らかになっていなかった」という証言を得たと報じました。 日本はアメリカを始めとする同盟国との軍事協力の強化に乗り出しており、その中にはイギリスやイタリアとの共同戦闘機プロジェクトも含まれています。アメリカおよびイギリスの政府関連サイバーセキュリティ専門家の中には、日本のデータセキュリティ能力に強い懸念を表明する人も現れ始めているとのことです。

2023年08月31日 12時17分00秒 in セキュリティ, Posted by logu_ii

