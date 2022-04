Twitterにジョークを投稿した医師がアラブ首長国連邦で逮捕される

・関連記事

イスラム教で仮想通貨はどのような扱いなのか? - GIGAZINE



ドバイ政府が完全ペーパーレス化を達成 - GIGAZINE



iPhoneの驚異的なハッキングツール「Karma」をUAEと共に開発した元NSA職員3名が計1億8000万円超の罰金支払いへ - GIGAZINE



1973年からの産油国トップ10に見る過去半世紀にわたる栄枯盛衰の歴史 - GIGAZINE



10年間ビデオ通話アプリが禁止されてきたアラブ首長国連邦で突如FaceTimeが利用可能に - GIGAZINE



2022年04月20日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.