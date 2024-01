イスラエルに拠点を置くホームページ作成サービス「Wix」がハマスを支持するウェブサイトの削除を進める＆反イスラエル的発言をした従業員を解雇したことも判明

イスラエルによるガザ地区への攻撃が続く中、イスラエルやアメリカなどの国々ではイスラエルに否定的な意見を発した人物が解雇される事態が 発生 しています。そんな中、イスラエルに拠点を置くテクノロジー企業「Wix」を解雇されたアイルランド人の元従業員がアイルランドの労働局に不当解雇を申し立てたことが明らかになりました。さらに、Wixがハマスに関係すると思われるウェブサイトの削除を進めていることも報じられています。 Wix employee sacked over criticism of Israel files unfair dismissal claim – The Irish Times https://www.irishtimes.com/business/work/2024/01/08/wix-employee-sacked-over-criticism-of-israel-files-unfair-dismissal-claim/

2024年01月15日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

