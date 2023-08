ウェブブラウザ・BraveもGoogleの推進する「Web Environment Integrity」に強く反対

Googleが「健全なインターネット」のため策定を目指す「 Web Environment Integrity (WEI)」について、 ウェブブラウザ・Vivaldi 、 フリーソフトウェア財団 に続いて、ウェブブラウザ・Braveも反対を表明しました。 "Web Environment Integrity": Locking Down the Web | Brave https://brave.com/web-standards-at-brave/9-web-environment-integrity/

2023年08月02日 15時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

