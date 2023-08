「ネットサービス登録時は本人確認必須でGmail等利用禁止」「VPNへの助言は違法」などを定めたロシアの法律にプーチン大統領が署名

検証の方法としては、ひとつはすでに確立されているプロセスを通じて取得した携帯電話番号を使うというものがあります。この電話番号をユーザーがオンラインプラットフォームやウェブサイトの運営者に伝えることで本人確認契約が行われ、運営者は該当ユーザーにサービス利用の許可を出せるようになります。なお、このプロセスで取得された電話番号は住所にも紐付いています。 運営者のもう一つの選択肢は、統一識別認証システム(Unified System of Identification and Authentication)として知られる連邦政府のプラットフォームを通じてユーザーを確認することです。2022年12月に可決された関連法案により、バイオメトリック(生体認証)データを使用して国民の身元確認と認証を行うことが許可されています。 最後の選択肢は、すでに政府の規則や規制を順守しているサードパーティのプラットフォームが運営する認証システムを利用することです。こうしたプラットフォームは他国の市民権を持たないロシア市民によって所有されている必要があり、同じ基準を満たした人により管理されている必要があるなどの要件が定められています。

2023年08月02日 16時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1p_kr

