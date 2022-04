「ユーザーにとって有害」とGoogleのAMPを見なしたBraveがAMP自動回避機能を搭載

Googleはウェブページの表示高速化をうたうフレームワーク「 AMP 」を提供しており、 AMP採用ウェブページを検索結果の上位に表示する施策 を 2021年まで実施 していました。Googleが注力を続けるAMPですが、広告ブロック機能搭載ウェブブラウザ「 Brave 」は、AMPには「プライバシー」「セキュリティ」「パフォーマンス」において問題があると述べ、自動的にAMPページを回避してオリジナルページを表示する機能「 De-AMP 」を発表しました。 De-AMP: Cutting Out Google and Enhancing Privacy | Brave Browser https://brave.com/privacy-updates/18-de-amp/ AMPはGoogleが2015年に発表したウェブページ表示高速化フレームワークで、AMPに対応したページはページ読み込みの高速化が可能とされていました。しかし、AMPには「AMP採用ページを開くと、ブラウザのアドレスバーにGoogleのURLが表示されてフィッシング詐欺などと誤解する人もいる」「ページのレイアウトがオリジナルページと異なってしまう」といった問題が存在しており、 GoogleのAMP対応にしたらコンバージョン率が70%減少した という事例が報告されるなどウェブサイトの管理者からは不満が寄せられていました。

2022年04月20日 11時40分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

