アクションカメラ「Osmo Action 4」は水中・夜間・近接の撮影もできて365日どんな場所でも活躍可能

・関連記事

4万円台で買える4K・120fpsムービー対応アクションカメラ「Osmo Action 3」の外観を細かくチェックしてみた - GIGAZINE



「Osmo Action 3」のブレ補正性能を徹底検証、格安アクションカメラは実用的なのか? - GIGAZINE



コスパ抜群アクションカメラ「Osmo Action 3」のバッテリー性能を徹底検証、高画質&長時間撮影にも耐えられるか? - GIGAZINE



5.3Kムービーに対応した「GoPro HERO11 Black」の外観を徹底的に撮影しまくってみた - GIGAZINE



GoPro HERO11 Blackの「超強力ブレ補正」や「何が何でも水平を保ち続ける機能」の性能を徹底検証してみた - GIGAZINE



あのGoProの小型軽量モデル「GoPro HERO11 Black Mini」が届いたので「GoPro HERO11 Black」と外観を比較してみた - GIGAZINE



小さなGoPro「GoPro HERO11 Black Mini」の撮影性能は「GoPro HERO11 Black」と同等なのか徹底検証してみた - GIGAZINE



2023年08月02日 22時00分02秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.