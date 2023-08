世界中で親しまれる小型コンピューター「Raspberry Pi」の工場見学ムービーが公開、Raspberry Piの製造過程が明らかに

・関連記事

映画「マトリックス」で有名な特殊効果「バレットタイム」の撮影環境を中古カメラやRaspberry Piで構築した記録 - GIGAZINE



Raspberry Piの在庫が2023年中に新型コロナ前まで回復するとRaspberry Pi財団、半導体不足に解消の兆し - GIGAZINE



3万円台でディスプレイ&フルキーボード搭載のRaspberry Piベースポケットコンピューター「uConsole」が登場 - GIGAZINE



Raspberry Piの開発企業がロンドン証券取引所への上場を計画中 - GIGAZINE



PCやスマホが放つ電磁波からウイルスを検知する仕組みをRaspberry Piで実現、コンピューター内部に全く影響はなし - GIGAZINE

2023年08月02日 23時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.