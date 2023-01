レゴブロック1個サイズの超小型コンピューターを実際に作るとこうなる

Ancient氏は今回作成したコンピューターのコードをGitHub上で公開しています。 GitHub - AncientJames/uGrey: Micropython native module to display greyscale on a monochrome oled. https://github.com/AncientJames/uGrey

2023年01月25日 20時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1r_ut

