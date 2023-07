2023年07月06日 19時00分 サイエンス

「手の匂い」から性別を96%の精度で判別できる技術が登場、指紋やDNAが採取できなくても犯罪捜査ができる可能性



手のひらから放出される匂いを高性能な分析機械と新しいデータ分析プログラムを使って解析することで、その匂いの持ち主の性別を96.67%の精度で判別できるとの研究結果が発表されました。多くの犯罪は手を使ったものであることから、この技術の研究が進めば、捜査で犯人や重要人物の絞り込みに使えると期待されています。



Multivariate regression modelling for gender prediction using volatile organic compounds from hand odor profiles via HS-SPME-GC-MS | PLOS ONE

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286452



Research finds sex can be confirmed by hand odor | FIU News - Florida International University

https://news.fiu.edu/2023/research-finds-sex-can-be-confirmed-by-hand-odor



It's Possible to Identify Someone's Sex With 96% Accuracy With Just a Sniff of Their Hand : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/its-possible-to-identify-someones-sex-with-96-accuracy-with-just-a-sniff-of-their-hand



Science Can Tell if You're a Woman—From How Your Hand Smells

https://www.newsweek.com/science-woman-hand-smells-study-1811041



犯罪捜査の現場では、長年にわたり揮発性有機化合物(VOC)が人を特定し追跡する手がかりとして利用されてきましたが、この手法は優れた嗅覚を持つ探知犬が頼りです。科学技術でVOCを分析することも可能ですが、これまでの研究では主に呼気や脇の下から収集される匂いが焦点となっており、法医学での応用は限定的でした。



今回、フロリダ国際大学グローバル法医学・司法センターのエグゼクティブ・ディレクターであるケネス・ファートン氏らの研究チームは、強盗や暴行などの犯罪の多くで証拠品に触れることになる手の匂いに着目しました。法医学には「あらゆる接触は何らかの痕跡を残す」という鉄則があり、容疑者が何かに触った場合は、その人の汗や皮脂やそのほかの分泌物が必ず付着することになります。





研究チームはまず、最後に手を洗ってから少なくとも1時間が経過した男女30人ずつ合計60人のボランティアにガーゼを10分間握ってもらい、ボランティアの手のひらの匂いをサンプリングしました。そして、化学研究などで一般的に使われている「ヘッドスペース固相マイクロ抽出およびガスクロマトグラフ質量分析(HS-SPME-GC-MS)」という手法を用いてサンプルに含まれる物質を特定し、そのデータを独自の分析プログラムで解析しました。



その結果、研究チームはサンプルを提供したボランティアの性別を96.67%の精度で特定することに成功しました。識別に失敗したのは男性1人女性1人の合計2人だけで、残りの58人では実際の性別と分析結果が一致しました。



犬が生死を問わず人間の個人を識別できることはよく知られていますが、実験室で人間の匂いを分析して性別を高精度で判定できることを実証したのはこれが初めてです。





この手法は、指紋やDNAなどほかの生物学的サンプルがないか、または不十分な場合における容疑者の性別の特定に使えます。また、将来的には人種や民族、年齢などさらに多くの特徴から容疑者を絞り込むこともできるようになるとのこと。研究チームは声明の中で、「手の匂いのプロファイリングだけで潜在的な加害者の詳細情報の多くを明らかにできる可能性があります」と述べました。



また、ファートン氏は「人間の匂いは何日間も残ることがあり、何年も保存するができるので、それを分析して個人の照合に使える可能性があります。今回の研究では、古いサンプルの分析精度までは調べていませんが、過去に行われた研究では人間の匂いは非常に長く残ることが実証されています」と話しました。