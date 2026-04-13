高血圧の新たな原因が示される、新たな治療法にもつながる可能性
高血圧は心疾患や脳卒中の主要な原因の1つですが、その発症メカニズムには未解明の部分も多く残されています。そんな中、新たな研究で特定の脳領域が高血圧の一部の症例に関与している可能性が示され、さらにこの仕組みを利用した新たな治療法の可能性も発見されました。
Lateral Parafacial Neurons Evoked Expiratory Oscillations Driving Neurogenic Hypertension | Circulation Research
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.125.326674
Scientists May Have Found a New Cause of High Blood Pressure, And a Way to Treat It : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/scientists-may-have-found-a-new-cause-of-high-blood-pressure-and-a-way-to-treat-it
ブラジルのサンパウロ大学とニュージーランドのオークランド大学の研究チームは、高血圧の部分的な原因が交感神経系の過剰な活動によるものだと考えました。特に、運動中・せき・笑いの際に起こる力強く意図的な呼気に関係する呼吸制御を行う「外側顔面傍領域(pFL)」と呼ばれる脳領域が、降圧剤を服用していても依然として血圧をコントロールできていない理由を説明できるとしています。
そこで研究者らは、ラットを使った実験で遺伝子光学的手法を用いてpFLニューロンのオン／オフを切り替え、呼吸に関連する神経活動・交感神経活動・血圧などをモニタリングしました。
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