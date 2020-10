2020年10月17日 09時00分 サイエンス

突然変異で「腐った魚のニオイ」を感じない人が生まれている



鮮度の下がった魚から放たれる生臭いニオイは、多くの人にとっては不快なものです。しかし、そんな魚の臭いを感じないという特殊能力を持つ人間が突然変異によって生まれてきていることが研究によって新たに判明しました。この能力を持つ人はアイスランド人のおよそ2%ほどで、アイスランド以外の国ではさらに希少です。



Sequence Variants in TAAR5 and Other Loci Affect Human Odor Perception and Naming: Current Biology

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(20)31343-9



Can’t smell stinky fish? It might be in your genes : Research Highlights

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02832-1



There's a gene for detecting that fishy smell, olfactory GWAS shows | EurekAlert! Science News

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-10/cp-tag100120.php



If Rotten Fish Smell Like Roses to You, a Genetic Mutation Might Be to Blame | Smart News | Smithsonian Magazine

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/if-rotten-fish-smell-roses-mutation-might-be-blame-180976029/



数十年にわたってヒトのDNAに関する研究を続けてきたアイスランドのバイオ研究企業deCODE Geneticsのカリ・ステファンソンCEOが率いる研究チームは、これまでの研究で過小評価されてきたおよそ約800個の「嗅覚受容体遺伝子」に着目。それぞれの遺伝子における変異が嗅覚にどのような影響を与えるか、実験によって割り出そうと試みました。



研究チームは1万1326人のアイスランド人を被験者として、甘草・シナモン・魚・レモン・ペパーミント・バナナに含まれる主要なニオイ成分を実際に嗅いでもらうという実験を行いました。被験者はそれぞれのニオイを嗅いだ後に「何のニオイだったか」について記述し、ニオイの強さと心地よさを評価しました。





大多数の人は魚のニオイをすぐに悪臭だと判断し、「最も不快」と回答しました。しかし、被験者の中には「魚のニオイを感じない」と回答したり、魚の臭いについて「ジャガイモ」「キャラメル」「バラ」などの、魚とは無関係かつ一般的に「良い匂い」とされる香りだと回答したりする人もいたとのこと。



研究チームが、疾患などに関連する遺伝子変異を探索するゲノムワイド関連解析で被験者のDNAを調査したところ、魚のニオイを悪臭だと判断しなかった被験者は「TAAR5」という遺伝子が無効化されていると判明。TAAR5は、腐った魚や発酵した魚、人間の汗や動物の体液などに含まれるトリメチルアミンを感知するタンパク質の合成に関連する、保存配列と呼ばれる「進化によってあまり変異しない遺伝子」です。一部の被験者でTAAR5が保存配列であるにも関わらず無効化されているという事実について、研究チームは「突然変異によってTAAR5が無効化された」と判断しています。





研究チームの調査によると、TAAR5が無効化されるという遺伝子変異を持つ人は、アイスランド人では約2%で、ヨーロッパ全体では0.8%、アフリカ人では0.2%ほどとのこと。問題の遺伝子変異の発生率がアイスランド人で特に高いことについて、研究チームはアイスランドでは数千年にわたって魚料理が食されてきたという歴史や、サメ肉を数カ月発酵させたハカールなどの魚料理が存在することを指摘。「魚に関する食の積み重ねが突然変異を生んだのでは」と推測しています。



ステファンソンCEOは「私にはこの突然変異が生じていないことは確実です。ちょっとでも鮮度が落ちた魚に近づくと、吐き気を催してしまいますからね」とコメントしています。