2023年11月25日 12時00分 サイエンス

「ネアンデルタール人から受け継いだDNA」が現代人の痛みの感受性に影響を及ぼしているという研究結果



現代の地球に生息する唯一の人類であるホモ・サピエンスは、すでに絶滅したネアンデルタール人をはじめとするヒト属と交配していたことがわかっており、現代人の遺伝子にもネアンデルタール人などから受け継いだ遺伝子が混ざっています。生物学の学術誌であるCommunications Biologyに掲載された論文では、「現代人がネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子が、痛みの感受性に影響を及ぼしている」という研究結果が報告されました。



Neanderthal introgression in SCN9A impacts mechanical pain sensitivity | Communications Biology

https://www.nature.com/articles/s42003-023-05286-z





Neanderthal DNA may shape how sensitive you are to pain, genetic analysis shows | Live Science

https://www.livescience.com/health/genetics/neanderthal-dna-may-shape-how-sensitive-you-are-to-pain-genetic-analysis-shows



かつてホモ・サピエンスはネアンデルタール人と交配していたため、その遺伝子の一部が現代人にまで受け継がれていることがわかっています。2020年の研究では、ネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症化と関連していることが示されました。



人類が6万年前にネアンデルタール人から受け継いだDNAが「新型コロナウイルス感染症の重症化」と関連しているという可能性 - GIGAZINE





ヨーロッパや南米の国際研究チームは、ブラジル・チリ・コロンビア・メキシコ・ペルーに住む5900人以上の人々から収集した遺伝子サンプルを分析しました。被験者の祖先は、平均して46%がネイティブアメリカンで、49.6%がヨーロッパ系、4.4%がアフリカ系でしたが、これらの比率は個人によって大きく異なっていました。



研究チームが注目したのは、ナトリウムを細胞に送り込んで痛覚神経の信号伝達を助けるNav1.7というナトリウムチャネルをコードする「SCN9A」という遺伝子です。SCN9Aに見られる3つの遺伝子変異のいずれかを持つ人は、鋭利なもので突かれる痛みに敏感ですが、熱や圧力によって引き起こされる痛みには敏感ではないことがわかっています。また、これらの遺伝子変異はいずれもネアンデルタール人から受け継いだものだと考えられています。



分析の結果、被験者の約30%が「D1908G」というSCN9A遺伝子の変異を持っており、約13%が「V991L」または「M932L」と呼ばれる他の2つの遺伝子変異を持っていることが判明。特に、ネイティブアメリカンを祖先に持つ人が多いペルーの被験者が、これらの遺伝子変異を持っている割合が最も高かったとのことです。逆に、ネイティブアメリカンを祖先に持つ人が最も少ないブラジルの被験者は、遺伝子変異を持っている割合が最も低かったと報告されています。



論文の筆頭著者でフランス国立農業・食料・環境研究所(INRAE)の遺伝学者であるピエール・フォー氏は、「現生人類とネアンデルタール人が交配したのは5万年~7万年前であり、現生人類がユーラシア大陸からアメリカ大陸に渡ったのは約1万5000年~2万年前です。アメリカの先住民を祖先に持つ人々にネアンデルタール人の遺伝子変異が高頻度でみられるのは、これらの変異を持ったネアンデルタール人が、後にアメリカ大陸へ移住した現生人類と交配したというシナリオで説明できる可能性があります」と述べました。



by Allan Henderson



続いて研究チームは、コロンビアに住む1600人以上のボランティアを被験者として、痛みの感受性を調べるテストを行いました。被験者のうち56%が女性で、祖先の平均31%がネイティブアメリカン、59%がヨーロッパ系、9.7%がアフリカ系でした。



テストでは前腕の皮膚に刺激性のオイルを塗り、その後プラスチックの棒を押し当てて強い力を加えました。テストの結果、ネアンデルタール人に由来する遺伝子変異を持つ被験者は、そうでない被験者よりも有意に小さい力で痛みを感じることが判明したとのことです。



フォー氏は、「被験者に圧力・熱・冷たさを加えて痛みの閾値(いきち)をテストしたところ、遺伝子変異はこれらの痛みの感受性に影響しませんでした。つまり、ネアンデルタール人の遺伝子変異は針で刺すような圧力への反応にのみ影響を与えたのです」と述べています。これらの遺伝子変異が人類の進化上利点をもたらしたのかどうかは不明ですが、何らかの形で人類の生存に役立っており、痛みの感受性の高まりは進化的な副作用だった可能性もあると研究チームは考えています。