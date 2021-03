2021年03月09日 14時05分 サイエンス

人の腸から発見された14万種のウイルスのうち半数は未確認の新種であることが判明



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによって数多くのウイルス研究が行われることになり、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)への理解も当初に比べて深まりました。しかし、新種のウイルスは外界だけでなく人の体の中にも存在することが新たな研究で判明。研究者が人間の腸内に存在するウイルスを調べたところ、発見された14万種のウイルスのうち、半数以上が未確認の新種だったとのことです。



Scientists Find 140,000 Virus Species in The Human Gut, And Most Are Unknown

https://www.sciencealert.com/scientists-identify-140-000-virus-species-in-the-human-gut-and-most-are-unknown



Scientists identify over 140,000 virus species in the human gut, half of which are new to science – Wellcome Sanger Institute

https://www.sanger.ac.uk/news_item/scientists-identify-over-140000-virus-species-in-the-human-gut-half-of-which-are-new-to-science/



Massive expansion of human gut bacteriophage diversity: Cell

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00072-6



新たな研究は欧州バイオインフォマティクス研究所によって行われたもの。「大量の未知のウイルスが発見された」と聞くと何か問題があるように思えますが、研究を行った生化学者のアレクサンドラ・アルメイダ氏は「全てのウイルスが有害なわけではなく、腸内のエコシステム全体を示すものであるという事実を知っておくことが重要です」と述べ、誤った印象を抱かないように注意を呼びかけました。



今回の研究では、世界28カ国から集められた2万8000人分の腸内マイクロバイオームに関するメタゲノムと、腸内バクテリアを培養した2900の参照ゲノムをもとに分析が行われたとのこと。メタゲノムのサンプルは特に病気を持たない健康な人から集められました。



分析の結果、人の腸内には14万2809種のウイルスが存在し、細菌や古細菌に感染するバクテリオファージから構成されていることが判明しました。







腸内に存在するバクテリオファージや細菌は、人間の腸の健康に大きな影響を与えているとみられています。研究チームは「遺伝子の水平伝播を起こすバクテリオファージは、宿主となる細菌に有益な機能をエンコードし、進化の相互作用を起こすダイナミクスを促すなど、特にマイクロバイオームの共同体に大きな影響を与えます」と論文につづりました。



バクテリオファージが人間に与える影響は、バクテリオファージそのものの理解が限定的であったことから、これまであまりわかっていませんでした。しかし、メタゲノム分析の技術が進歩したことで、人の体内に存在するバクテリオファージの多様性がわかってきたとのこと。





今回の研究で明らかになったバクテリオファージの多様性は「Gut Phage Database」と呼ばれるデータベースで示されることになり、腸内の多様性を理解するための新たな布石が置かれたことになると研究者はみています。



「高品質なファージのゲノムを集めた包括的なデータベースは、人間の生体内ウイルス集団をより優れた解像度で分析することを可能にし、特定のウイルス系統群とマイクロバイオームの表現型との関連付けを可能にします」とのことです。



また研究結果を受けて、ゲノム研究で有名なウェルカム・サンガー研究所のトレバー・ローリー氏は「この高品質かつ大規模な人の腸内ウイルスカタログは、将来のウイルス研究で生態学的・進化的分析を行うための青写真として、適切な時期に提供されました」とコメントしました。