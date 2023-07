「ソニーがPS5のスリム版＆ポータブル版を2023年に発売する」とMicrosoftが言及

ゲームブランドのXboxを開発・運用するMicrosoftが、競合プラットフォームのPlayStationを開発するソニーが「PlayStation 5(PS5)のスリム版とポータブル版を2023年に発売することを計画している」と発言しました。 Microsoft tells court Sony "expected to release" PlayStation 5 Slim and 'handheld PS5' this year | Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/microsoft-tells-court-sony-expected-to-release-ps5-slim-and-handheld-ps5-this-year

・関連記事

Microsoftが約8兆円でActivision Blizzardの買収を発表、セクハラ問題の渦中にあるコティックCEOは買収完了後に退職か - GIGAZINE



MicrosoftのActivision Blizzard買収を阻止すべく連邦取引委員会が差止命令を申請 - GIGAZINE



Microsoftがセガの買収を狙っていたことがActivision Blizzard買収を巡る公聴会の資料から明らかに - GIGAZINE



裁判で提出されたソニーの「黒塗り文書」の処理が甘かったせいで極秘情報がダダ漏れに、「Call of Duty」の収益やAAAタイトルの制作費が判明 - GIGAZINE



2023年07月05日 10時41分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.