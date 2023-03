日本の公正取引委員会がMicrosoftのActivision Blizzard買収は「競争を阻害しない」として審査を終了、その理由とは？

マイクロソフト・コーポレーション及びアクティビジョン・ブリザード・インクの統合に関する審査結果について (PDFファイル) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/mar/kiketsu/230328_ma.pdf 日本の公正取引委員会がマイクロソフトによるBlizzard Entertainmentの買収を承認 https://jp.ign.com/games/66852/news/blizzard-entertainment Japan’s competition regulator has approved Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard | VGC https://www.videogameschronicle.com/news/japans-competition-regulator-has-approved-microsofts-acquisition-of-activision-blizzard/ Microsoftは2022年1月に、Activision Blizzardを687億ドル(約9兆5000億円)で買収すると発表しました。日本では、MicrosoftおよびActivision Blizzardから公正取引委員会に対して、 独占禁止法 の規定に基づいた株式取得および合併に関する計画届出書が提出され、審査が行われてきました。 2022年6月には今回の買収に関する第三者からの情報や意見の募集が行われています。

