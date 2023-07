2023年07月05日 10時44分 ネットサービス

Twitterが突然のAPIレート制限について「もし事前に通知すれば悪意ある攻撃者たちが検出を回避していたはず、API制限が広告に及ぼした影響は最小限」と主張



2023年7月にTwitterが事前通知なしでAPIのレート制限を設け、ユーザーが一日のツイート閲覧数を大きく制限される事態となりました。突然の規制に対して大きな批判が寄せられたのですが、これに対してTwitterは「悪意のある攻撃者が先手を打って検出を回避するのを防ぐため」と、規制を事前に告知しなかった理由を説明しています。



Twitterを買収したイーロン・マスク氏は2023年7月2日に突如、TwitterのAPIにレート制限をかけ、有料サブスクリプションプランであるTwitter Blueの加入アカウントは1日あたり6000件、未加入アカウントは1日あたり600件までの閲覧制限を設けたことを発表しました。



さらに2023年7月4日には、公式ウェブアプリであるTweetDeckを事前通知なしで新デザインに移行し、Twitter Blueに加入していない無料アカウントは使用できなくなることが明らかになりました。



Twitterの利用が突如制限されたことで、Twitterのサービス継続に不安を覚え、MisskeyやBlueskyなどといった他のマイクロブログ系SNSへの移住を考えるユーザーが続出。Blueskyはサーバーの負荷が爆増したことで新規ユーザー登録を一時停止しています。



Twitterは「私たちはユーザーベースの信頼性の確保という目的で、プラットフォームからスパムやボットを除去するための極端な措置を講じる必要があります。そこで、私たちは一時的に利用を制限し、プラットフォームに害を及ぼしているボットや悪質な行為者を検出して排除することにしました」と述べています。





さらにTwitterは、「こうした措置についてもし事前に告知していたら、ボットや悪質な行為者は検知を逃れるためにやり口を変えてきたでしょう」と述べ、唐突なAPI制限は先手を打たれるのを防ぐためだったと説明しました。



そして、「今回のAPI制限はプラットフォームを使用している人々のごく一部に影響を及ぼしており、作業が完了次第、最新の情報を提供する予定となっています。私たちの顧客に関係することとして、広告への影響は最小限です」と述べました。



Twitterは「時として、わずか一瞬のことであっても、スピードアップのために速度を落とさなければならないことがあります。ご理解のほどよろしくお願いします」とコメントしました。