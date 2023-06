2023年06月08日 12時10分 メモ

EUがHuaweiなどの「セキュリティリスクのある企業」を5Gネットワークから強制排除することを検討している

中国企業のHuaweiは5Gネットワーク対応機器の分野で世界をリードしていますが、アメリカは「情報通信上のリスクがある」として、Huaweiを排除する姿勢を見せています。そして、EUが加盟国に対して、Huaweiをはじめとする「5Gネットワークにセキュリティリスクをもたらすとみなされる企業」の利用を強制的に禁止することを検討していると報じられています。



欧州委員会は、2020年1月に5Gネットワークの提供開始に伴うセキュリティリスク対策として、加盟国が合意したリスク低減策に関する共同ツールボックスを承認しました。この共同ツールボックスには、HuaweiやZTEなどの「5Gネットワークにセキュリティ上のリスクをもたらす可能性のある企業」を排除する勧告が含まれていました。



しかし、記事作成時点で一部の加盟国がHuaweiなどの企業を排除できていないとのこと。例えば、ドイツでは2020年にHuaweiの5Gネットワーク機器の利用が一部認められています。



EUの域内市場・消費者保護委員会に所属するティエリー・ブルトン委員は、欧州議会が技術投資においてリスクの高いベンダーを排除するように勧告したにもかかわらず、実際にHuaweiを自国の5Gネットワークから排除した国は加盟国のわずか3分の1に過ぎないことを指摘し、「EUの集団安全保障を脅かす問題です」とFinancial Timesに述べています。



ロイターが欧州委員会の報道官に取材したところ、Financial Timesの報道についてはコメントが得られなかったものの、報道官は「加盟国と強力して安全対策となる共同ツールボックスの実施を監視しています」と語り、共同ツールボックス導入に関する2回目の進捗報告書が2023年中に公表される予定だと述べました。



一方で、「5Gネットワークにセキュリティリスクをもたらす」と名指しされたHuaweiは、「サイバーセキュリティの評価を政治的に行うことには反対です。技術的な基準を検討せずにサイバーセキュリティのリスクを評価したり、適切な技術的評価をせずに特定の企業をシステムから排除したりすることは、公正と無差別の原則に違反しており、EUやその加盟国の法律や規制にも反しています」と述べています。



