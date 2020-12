2020年12月17日 16時00分 ハードウェア

ドイツがHuaweiの5Gネットワーク機器を条件付きで承認

アメリカやイギリスで禁止されたHuaweiの5Gネットワーク機器を許可する法案をドイツのメルケル政権が承認したと報じられました。



現地時間2020年12月16日、メルケル政権はHuaweiなどのネットワーク機器を許可するという法案を承認しました。ただしこの法案には、「自社の機器の安全性について保証を必須とし、違反に対して金銭的責任を負い、ドイツの保安当局にネットワークの整合性を監視する技術的および法的手段を提供する限りにおいてネットワーク機器を許可する」という厳しい条件が付けられており、当局が「公共の利益、ないしは安全保安上の懸念に抵触する」と判断した場合には許可を取り下げることが可能です。





同法について、ゼーホーファー内務大臣は「ネットワークセキュリティの懸念に対処するだけでなく、市場を技術競争のために開放し続ける法的根拠となる」「我々は適切な方法で信頼性について監視できるような規制を作成した」とコメントしています。



Huaweiの5Gネットワーク機器に関して、アメリカは「Huawei製品が安全保障上のリスクをもたらす」と主張しており、アメリカ政府は政府機関が中国企業から通信機器を直接購入することを禁じたほか、Huaweiおよび関連企業に対して厳しい輸出管理措置を設けるなどしていました。



イギリスもアメリカに共同歩調をとる形でHuawei排斥を進めており、2021年9月以降国内の通信事業者によるHuaweiの5Gネットワーク機器の設置が禁じられる予定です。



今回メルケル政権が承認した法案について、アメリカ大手紙のウォール・ストリート・ジャーナルはドイツの中国に対する経済的依存度を取り上げた上で、「ヨーロッパの同盟国に働きかけるアメリカの外交的求心力の低下を示している」と指摘。バイデン政権がHuawei製品に関する規制に関して多くを維持すると予想されつつも、Huaweiの対応に関してコメントを控えたと報じています。