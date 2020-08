2020年08月18日 12時30分 ハードウェア

アメリカによるHuaweiおよび関連企業への輸出管理がさらに強化、新たに38の関連企業をリストに追加



アメリカ合衆国商務省が、Huaweiのアメリカテクノロジーへのアクセスをさらに制限し、38の関連企業を新しくエンティティリストに追加したことを発表しました。



Commerce Department Further Restricts Huawei Access to U.S. Technology and Adds Another 38 Affiliates to the Entity List | U.S. Department of Commerce

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/commerce-department-further-restricts-huawei-access-us-technology-and



The United States Further Restricts Huawei Access to U.S. Technology - United States Department of State

https://www.state.gov/the-united-states-further-restricts-huawei-access-to-u-s-technology/



U.S. tightening restrictions on Huawei access to technology, chips - Reuters

https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-exclusive/exclusive-u-s-to-tighten-restrictions-on-huawei-access-to-technology-chips-sources-say-idUSKCN25D1CC



アメリカ合衆国商務省の一機関であるアメリカ合衆国商務省産業安全保障局(BIS)が、Huaweiおよびエンティティリストに含まれる関連企業が、アメリカのテクノロジーおよびソフトウェアを用いて国内外で生産することが可能な品目をさらに制限することを発表しました。加えて、BISは新たに38のHuawei関連企業をエンティティリストに追加しています。



また、BISはHuaweiまたは他のエンティティリストに含まれる企業が購入者・中間荷受人・最終荷受人・エンドユーザーとなるような商取引において、アメリカ輸出管理規則(EAR)の対象となるすべてのアイテムに関する取引に対してライセンス要件を課すことも明らかにしました。



BISによると、これらの措置は直ちに発効することになる模様。これにより、Huaweiがアメリカを迂回してアメリカのテクノロジーを用いようとする試みをさらに強力に防ぐことができるようになるとBISは説明しています。





今回BISが発表した新しい規制は、2020年5月のHuaweiおよび関連企業への輸出管理強化をさらに強力にしたものです。今回の規制では取引に制限を加えたことで、直接製品に関するルールを修正しています。これまでHuaweiはアメリカのソフトウェアまたはテクノロジーを用いてアメリカで製造されたチップを入手することが制限されてきましたが、新たにアメリカのソフトウェアまたはテクノロジーを用いて開発または製造された外国製チップの入手も制限されることとなります。



Huaweiはアメリカの制裁によりハイエンドのKirinチップの生産を中止せざる負えない状況に追い込まれていましたが、今回の規制により、Huaweiはさらにモバイル向けチップの入手が困難になります。



Huaweiがアメリカの制裁でハイエンドKirinチップの生産中止を余儀なくされる - GIGAZINE





商務省のウィルバー・ロス長官は、「Huaweiとその海外関連企業は、中国共産党の政策目標を達成すべく、アメリカのソフトウェアとテクノロジーを用いて開発または生産された高度な半導体を入手する努力を拡大してきました」「これに対して、我々はアメリカのテクノロジーへのアクセスを制限してきたため、Huaweiとその関連企業は、サードパーティを介してアメリカの国家安全保障および外交政策の利益を損なう形でアメリカのテクノロジーを利用してきました。今回の多面的な制限は、Huaweiを妨害するための我々の継続的なコミットメントを示しています」と語っています。



なお、ロイター通信は今回の規制についてHuaweiにコメントを求めたものの、回答は得られていません。