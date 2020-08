2020年08月11日 13時50分 モバイル

Huaweiがアメリカの制裁でハイエンドKirinチップの生産中止を余儀なくされる



中国の電子機器メーカーであり2019年のスマートフォン出荷台数で世界2位となったHuaweiが、アメリカ政府の制裁措置により、5Gに対応した最新のハイエンドチップセットの製造を強制的に停止させられたことが明らかになっています。



Update: Huawei Says Supply of Flagship Chipsets to End Under U.S. Sanctions - Caixin Global

https://www.caixinglobal.com/2020-08-08/huawei-says-supply-of-flagship-chipsets-to-end-under-us-sanctions-101590305.html



US sanctions force Huawei to stop making Kirin chips

https://www.computing.co.uk/news/4018775/us-sanctions-huawei-kirin



HuaweiのCEOであるRichard Yu Chengdong氏が、2020年9月15日から同社のハイエンドチップセットである「Kirin 9000」の生産を停止することをテクノロジー産業フォーラムの中で語ったことが報じられています。





Chengdong氏は「我々のAI搭載チップ(Kirin 9000)も製造できません。これは我々にとって大きな損失です。これによりHuaweiのスマートフォンにはチップの供給がないため、今年の出荷台数は2億4000万台をわずかに下回ることとなりそうです」とも語ったそうです。



アメリカは2020年5月にHuaweiに対する規制を強化し、政府からの許可を得ずにアメリカのテクノロジーを使用してサプライヤーがHuaweiのコンポーネントを製造することを禁止しました。



Huaweiは2019年にドナルド・トランプ大統領が署名した「情報通信上のリスクがある外国製品の取引を禁止する」という大統領令により、Androidのサポートが停止しただけでなく、IntelやQualcommといったチップメーカーとの取引も停止に追い込まれています。



GoogleがHuaweiのAndroidサポートを停止、今後のHuaweiスマホはGoogle PlayなどのGoogleサービスが一切利用できなくなる模様 - GIGAZINE





そのためHuaweiは自社製チップの製造を精力的に進めてきたわけですが、この自社製チップの設計をアメリカ企業のソフトウェアに依存しています。また、Huaweiのチップ製造を担当しているTSMCもアメリカ企業の機器を使用しているため、今回の規制によりHuaweiはチップの製造が不可能となってしまうわけです。



また、TSMCは2020年7月にアメリカ政府の命令に準拠するためにHuaweiからの新規発注を5月以降は停止していると報じられています。TSMCにとってHuaweiのような大口顧客を失うことは理想的な状況ではありませんが、インフラストラクチャーや5Gスマートフォン、ハイスペックなコンピューティング製品に対する強い需要のおかげで、同社の収益は2020年に入って20%以上増加しています。



Huaweiには高度なチップセットを製造する能力がないため、Kirin 9000の生産を停止せざるを得ません。ただし、Huaweiは安価なスマートフォン向けに採用しているミドルレンジのKirinチップを引き続き製造することができるとのことで、同社のすべてのスマートフォンが製造停止に追い込まれるわけではない模様。



なお、チップメーカーのQualcommはアメリカ政府に対してHuaweiにチップを供給できるようにロビー活動を続けていると報じられており、ウォール・ストリート・ジャーナルによると、Qualcommは「HuaweiがMediaTekまたはSamsungのチップに切り替えた場合、アメリカのハイテク企業が5G市場での支配権を失う」と政府に主張しています。