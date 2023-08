Huaweiが経済制裁回避のため中国全土に半導体製造ネットワークを構築しているとの警告

米中経済摩擦のあおりを受けてアメリカ市場で 厳しい制限 を受けている中国の通信機器メーカー・Huaweiが、政府から大きな支援を受けつつ国内に半導体製造のためのネットワークを構築していることが指摘されています。 Huawei Building Secret Chip Plants in China to Bypass US Sanctions, Group Warns - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-23/huawei-building-secret-chip-plants-in-china-to-bypass-us-sanctions-group-warns

・関連記事

アメリカ政府の規制で深刻な危機に陥ったHuaweiの年間売上高が前年比で微増となり「危機的状態を脱した」と宣言 - GIGAZINE



Huaweiはスパイ疑惑で200億円規模の5Gネットワーク契約を逃していた - GIGAZINE



「中国のスパイがHuaweiの捜査を妨害しようとした」とアメリカが主張、2人の中国人諜報員を逮捕へ - GIGAZINE



Huaweiのスマホが中国政府への抗議映像を自動削除している疑い - GIGAZINE



アメリカでHuaweiおよびZTEの通信機器を新規販売することが禁止される可能性 - GIGAZINE



2023年08月23日 15時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.