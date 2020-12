2020年12月01日 14時00分 ハードウェア

Huaweiの5Gネットワーク機器の設置を2021年からイギリスが禁止へ



「5Gの可能性を最大限に発揮できるのは、5Gを支えるインフラストラチャーのセキュリティと回復力が信頼に値する時のみ」として、2020年11月30日、イギリスが2021年9月以降に通信事業者が5Gネットワーク機器を設置することを禁止すると発表しました。



イギリスは2020年7月に2027年までにHuawei製品を5G通信網から完全に排除する方針であると発表しており、2021年からはHuaweiからの購入が禁じられる予定となっています。これに加え、新たにイギリス政府は、2021年9月以降国内の通信プロバイダーが5Gに対応するHuawei機器の設置することを禁じると発表しました。



2027年までにHuawei製品を排除するという計画は、新法によって正式に定められる予定ですが、デジタル・文化・メディア・スポーツ省のオリバー・ダウデン大臣は新法案に先立って「5Gサプライチェーンの多様化戦略」を作成しました。5Gに対応するHuawei機器の設置が禁じられることは、この多様化戦略の中で言及されたもの。



この中でダウデン大臣は「本日、私たちの5Gネットワークからハイリスクなベンダーを排除するための明確な道筋を示します。この計画は、国家の安全に脅威をもたらす通信事業者の危機を特定し排除する、新たな、そして前例のない力によって成し遂げられます。また私たちは安全かつスムーズなネットワーク運営を行うため、今後、一握りの通信事業者に依存しないことを明確にした新しい戦略を発表します」と述べました。





5Gネットワークの多様化戦略ではまず最初に2億5000万ポンド(約350億円)を費やし、多様かつ競争力のある電気通信供給市場の創設に取り組むことが発表されています。



BTグループのようなイギリスの通信事業者は、ノキアやエリクソンといった企業と強いつながりを持っていますが、Huaweiの排除をきっかけにこれら企業との依存関係はさらに強まったとのこと。この依存関係を絶つためにイギリス政府はセキュリティについて調査しベンダー間の互換性を高める目的で「National Telecoms Lab」を創設、2022年にスタートさせる予定です。加えて、日本のNECといった競業他社が市場に参入しやすいように資金提供トライアルも開始。2Gや3Gを段階的に廃止するプロセスも設定しており、これが5Gネットワークの多様化を加速させるものとみられています。