「天下一品」史上最強だという「こってりMAX」のスープはポタージュのようにどろっとしつつもなぜかスルッと飲める

・関連記事

天下一品のあの「こってりスープ」をかけた「こってり天津飯」が裏メニューから新メニューに昇格したので食べてみた - GIGAZINE



天下一品の「こってり」をイメージした「からあげクン 天下一品監修 こってり味」がローソンに登場したので食べてみた - GIGAZINE



京都の天下一品先斗町店の「こってりちゃんこ鍋」を町屋造りの建物の中で食べてきた - GIGAZINE



こってりラーメンの聖地「まりお流」で最も濃い「チョモランマ」を食べてきました - GIGAZINE



2023年06月01日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.