無人の自動運転車と衝突したドライバーは通報せず逃げることが多い

カリフォルニア州サンフランシスコでは、テック系新興企業の Cruise や Waymo が開発した自動運転ロボットタクシーが走行しています。こうした自動運転車に誰も乗っていないことをいいことに、自動運転車と衝突した車のドライバーが事故を報告せずに立ち去っていることが明らかになりました。 Self-driving cars are oftentimes victims in hit-and-run incidents https://www.nbcnews.com/tech/innovation/self-driving-car-waymo-cruise-uber-hit-run-accidents-rcna76857 海外メディアのNBCがカリフォルニア州自動車局に提出された 事故報告書 を調べたところ、自動車やトラックを運転していた人が自動運転車と衝突したにもかかわらず報告せずに現場を立ち去った例が、2022年だけで36件記録されていたとのこと。この問題は2023年に入っても同様のペースで続いており、3月上旬の時点で7例が報告されているそうです。

2023年04月03日 17時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1p_kr

