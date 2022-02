運転不要の完全自動運転車を「Cruise」がサンフランシスコで正式運用開始

・関連記事

GMが新たな運転支援システム「ウルトラクルーズ」を発表、運転シナリオの95%でハンズフリーの自動運転が可能に - GIGAZINE



Apple・Waymo・Cruiseが開発する自動運転車の開発状況が判明、3社の自動運転技術の完成度とは? - GIGAZINE



MicrosoftがGM傘下で自動運転車を開発する「Cruise」に出資、Google系の「Waymo」に対抗 - GIGAZINE



SoftBankがGMの自動運転開発ユニット「Cruise」に2450億円を投資、2019年の無人タクシー事業開始に拍車 - GIGAZINE



2022年02月03日 13時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.