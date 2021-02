Apple・Waymo・Cruiseが開発する自動運転車の開発状況が判明、3社の自動運転技術の完成度とは？

自動運転車の開発者がカルフォルニア州で試験走行を行うには、カリフォルニア州車両管理局に走行距離や人間による操作が必要になった回数を報告することが義務づけられています。自動運転車を開発するAppleや Waymo などの自動運転車開発企業がカリフォルニア州車両管理局に報告した内容から、各企業の自動運転車開発状況が判明しています。 Apple Self-Driving Cars Tests More Than Doubled in 2020 - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-09/apple-more-than-doubled-road-tests-of-autonomous-cars-in-2020 ◆Apple Appleは2020年にカルフォルニア州で18805マイル(約3万264km)の試験走行を実施しました。これは、2019年の試験走行距離7544マイル(約1万2141km)の2倍以上です。 また、2020年の試験走行中には人間による操作が130回行われました。これは換算すると「145マイル(約233km)ごとに1回」という頻度で人間による操作が行われた計算です。この頻度は、2019年には「118マイル(約190km)ごとに1回」、2018年には「118マイル(約190km)ごとに1回」だっただめ、Appleの自動運転技術が2年間で大きく向上していることが読み取れます。

2021年02月10日 13時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1o_hf

