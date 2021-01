2021年01月20日 12時52分 乗り物

MicrosoftがGM傘下で自動運転車を開発する「Cruise」に出資、Google系の「Waymo」に対抗



Microsoftが自動運転車開発を行っている「Cruise」に20億ドル(約2080億円)規模の出資を行い、自動運転車の商用化を加速させるためCruise、およびその親会社であるGMと長期的な戦略的関係を結んだことを発表しました。



Cruise and GM team up with Microsoft to commercialize self-driving vehicles - Stories

https://news.microsoft.com/2021/01/19/cruise-and-gm-team-up-with-microsoft-to-commercialize-self-driving-vehicles/





今回の関係構築により、CruiseはMicrosoftのクラウドコンピューティングプラットフォーム・Azureを活用できるようになります。



自動運転開発においては、Googleと同じAlphabet傘下にある「Waymo」がCruiseに先行しているとみられており、CruiseにはAzureを用いてのWaymo追撃が期待されます。





CruiseにはMicrosoftのほか、ホンダ、ソフトバンク、投資会社T.RowePriceGroupなどが出資しています。



なお、Cruiseは2020年にステアリングホイールもペダルもない自動運転車「Cruise Origin」を発表済み。





ただ、こうした車両を用いた自動運転タクシーサービスについてはサービス開始日時が延期されており、延期後のスケジュールは未発表となっています。