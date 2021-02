Waymoがサンフランシスコで自動運転車のテストを開始

・関連記事

「Waymo」の自動運転車に60回以上乗って分かったその安全性とは? - GIGAZINE



WaymoのCEOが「テスラが完全な自動運転車を生み出すことはないだろう」と発言 - GIGAZINE



世界でただ1人、Waymoの自動運転車に乗っている女子高生がいる - GIGAZINE



過去最大級の膨大な自動運転データセットを無償でWaymoが公開 - GIGAZINE



Googleから自動運転車の機密を盗み出したエンジニアに懲役18カ月の宣告 - GIGAZINE



Waymo(元Google)が自動運転トラックの公道テストを開始、物流の自動化競争に参戦 - GIGAZINE



テスラが完全自動運転のベータ版をリリース - GIGAZINE



「Appleの自動運転車をヒュンダイが製造する」と韓国紙が報道 - GIGAZINE

2021年02月18日 14時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.