光ケーブル2000本以上を切断し1万6000世帯のインターネットを停止させたとして2人が逮捕される

Cops:: Pair charged in Norwalk vandalism that caused internet outages https://www.stamfordadvocate.com/news/article/optimum-vandalism-norwalk-internet-outages-17873994.php 2 charged with cutting wires; 40,000 lose internet service | AP News https://apnews.com/article/internet-wires-cut-arrests-outages-9b434a2f148beab9f961373b8b0d5a1d アメリカの電気通信会社・Optimumによると、ノーウォークでは3月24日に、複数のインターネット回線が切断されてコネチカット州南部の一般家庭や企業など1万6000世帯のユーザーがインターネットサービスを受けられなくなっていたとのこと。警察は当初、被害者を4万世帯以上としていましたが、これはOptimumの障害マップに不具合があったためで、後に1万6000世帯と訂正されました。また、障害は25日までに復旧されました。

コネチカット州警察が2023年4月2日に、同州のノーウォークで2000本以上の光ケーブルが切断された事件の容疑者として、ノースカロライナ州アッシュビル在住の男女2人を起訴したと発表しました。 Optimum: Internet restored after 'vandalism' caused outages in CT https://www.ctinsider.com/news/article/optimum-internet-outage-map-fairfield-county-17858133.php

2023年04月03日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

