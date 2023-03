2023年03月13日 14時00分 メモ

「シリコンバレー銀行」破綻の影響が世界中に広がっている、世界経済の今後は?

2023年3月10日に発生したアメリカ銀行大手「シリコンバレー銀行」の経営破綻による影響がヨーロッパやアジアなどの世界中に広がり始めていることが報じられています。これまでスタートアップへの投資を積極的に行ってきたシリコンバレー銀行の経営破綻により、世界各地のスタートアップに悪影響が及ぶことが懸念されています。



アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに拠点を置くシリコンバレー銀行は、これまで多くのテクノロジー企業を顧客に抱え、スタートアップへの投資を積極的に行ってきました。しかし、2023年3月にシリコンバレー銀行の株価が暴落し取り付け騒ぎが発生。同行は3月10日に経営破綻を発表し、連邦預金保険公社(FDIC)の管理下に入ることが明らかにされています。



経営破綻の発表当初、FDICで保護される預金保険の上限は1口座当たり最大25万ドル(約3360万円)と規定されていることから、シリコンバレー銀行から投資を受けたスタートアップが口座の凍結や従業員への給与不払いによる業務の一時停止などをの一時停止としった影響が懸念されていました。その後、2023年3月12日にはアメリカ合衆国財務省・連邦準備制度理事会(FRB)・連邦預金保険公社(FDIC)が共同で「預金を全額保護する」との声明を発表しています。



シリコンバレー銀行の取引先企業は世界中に存在しています。例えば、インドでは60社以上のスタートアップが25万ドル(約3300万円)以上をシリコンバレー銀行に預金しているだけでなく、約25社が100万ドル(約1億3380万円)の融資を受けているとされていますしかし、一部のスタートアップは、シリコンバレー銀行の預金をすぐに移動させ、利用できる別の銀行口座を保有していなかったため、口座から預金を引き出すことができなかったと報告されています。



また、イギリスではシリコンバレー銀行のイギリス法人が破産手続きを申請しており、テクノロジー企業などに資金繰りの悪化といった被害が広がることを防ぐために、イギリス政府が同行の新たな買い手を募集しています。イギリスのジェレミー・ハント財務相は「一部の顧客にとっての貸し手の重要性を考えると、シリコンバレー銀行の経営破綻はイギリスのテクノロジー企業に大きな影響を与えます」と述べています。シリコンバレー銀行イギリス法人の買収先募集に伴う競売は現地時間2023年3月13日午前まで行われる予定です。



シリコンバレー銀行イギリス法人に対して、イギリスの中央銀行であるイングランド銀行やオークノース銀行などが買収の協議を行っています。イングランド銀行のアンソニー・ワトソンCEOは「シリコンバレー銀行の規模とサービスを考えると、経営破綻によって失われることは許されません」と述べています。



しかし、一部の顧客からは「イギリス政府による救済やいかなる形での支援も行われるべきではありません」「シリコンバレー銀行イギリス法人の経営破綻は顧客が適切な資金管理を怠った結果であり、その他のイギリスの納税者はこれを救済するために一銭も費やすべきではありません」という意見も寄せられています。



一方、上海浦東発展銀行とシリコンバレー銀行の中国での合弁会社であるSPDシリコンバレー銀行は、健全な運営が継続されていると発表しました。SPDシリコンバレー銀行の広報担当者は「SPDシリコンバレー銀行は、標準的な枠組みと独立したバランスシートにより、中国の法律や規制に従って常に安定して運営されてきました」と自信を示しています。



アメリカ・シリコンバレー銀行を管理下に置いたFDICは、2023年3月11日にシリコンバレー銀行の売却に向けた競争入札を開始しています。シリコンバレー銀行買収の入札は現地時間2023年3月12日午後に締め切られ、その後買収者が明らかになります。