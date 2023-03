Twitterの新APIまさかの年間3億円超え

Here's the docs. "Large package" is $210,000 a month, or $2.5 million a year (tip @techmeme ) https://t.co/RfGyWqpIgF pic.twitter.com/xuBiCBzoe7

イーロン・マスクCEO率いるTwitterは、APIの料金プランに大きな変更を加えており、 無料プランの廃止 や 新有料プランの策定 などを進めています。新たに、一部のAPI利用者向けに送付された通知から新料金プランの価格体系が明らかになりました。判明したプランのうち最も高額なプランは月額21万ドル(約2800万円)です。 Elon Musk finally makes some Twitter API pricing official…with a $210,000 per month plan | Mashable https://mashable.com/article/twitter-elon-musk-paid-enterprise-api-access-pricing

