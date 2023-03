2023年03月13日 11時10分 メモ

仮想通貨に特化した「シグネチャー銀行」が規制当局によって閉鎖される、1週間で3行が立て続けに閉鎖する事態に

by Alpha Photo



2023年3月12日に、仮想通貨企業を主要な取引先として事業を展開していた商業銀行のシグネチャー銀行が、ニューヨーク州銀行当局によって閉鎖されました。3月8日には同じく仮想通貨企業を主軸としていたシルバーゲート銀行が、10日にはシリコンバレー銀行が破綻しており、1週間もしないうちにアメリカの3つの銀行が立て続けに破綻する事態に、金融業界は危機感を募らせています。



ニューヨーク州金融サービス局(DFS)は12日の声明で、「預金者保護のため、ニューヨーク州銀行法第606条に基づき、シグネチャー銀行を所有したことを発表します」と述べて、シグネチャー銀行を管理下に置いて銀行業務を停止させたことを明かしました。





シグネチャー銀行は5つの州に40の支店を設置しており、2022年12月31日時点での総資産額は約1103億6000万ドル(14兆8460億円)、総預金額は約885億9000万ドル(約11兆9170億円)で、アメリカの銀行としては第29位の規模を誇っていました。



DFSは連邦預金保険公社をシグネチャー銀行の管財人として指定しており、シグネチャー銀行の利用者の預金は全額保護される見通しです。



2018年から仮想通貨企業の顧客の受け入れを開始したシグネチャー銀行は、瞬く間に仮想通貨ユーザーに人気の銀行となり、仮想通貨市場が過熱するにつれて預金額や株価も急上昇しました。



しかし、シグネチャー銀行に投機的な資金が大量に流入したことで、同行はリスクが強く意識されるようになりました。また、2022年12月には仮想通貨取引所のFTXが崩壊し、FTXが口座を持っていたシグネチャー銀行にも注目が集まりました。こうした事業環境の急激な悪化を受けて、シグネチャー銀行は仮想通貨関連の預金比率を低減するなどの対応を行っています。





しかし、2023年3月に仮想通貨業界のもうひとつの主要行であるシルバーゲート銀行が崩壊したことで、金融機関が連鎖的に崩壊するシステミックリスクが危ぶまれるようになりました。



金融当局がシグネチャー銀行の営業の差し止めに踏み切ったのも、システミックリスクの波及防止を念頭に置いたものです。今回の措置により預金は全額が保護されますが、同行の株式や債券の保有者は損失に直面する可能性があります。





ニュースメディア・Bloombergによると、シグネチャー銀行が規制当局の管理下に置かれたのは、内部関係者にとっても寝耳に水だったとのこと。同行は2023年3月10日に預金が大量に引き落とされていましたが、12日には落ち着きを見せていました。DFSが銀行法に基づきシグネチャー銀行を管理下に置いたのは、その矢先のことでした。



DFSは声明の中で、「DFSは消費者を保護し、規制対象の事業体の健全性を確保し、世界の金融システムの安定性を維持するため、市場の出来事を踏まえながらすべての規制対象の事業体と緊密に連携し、市場動向を注視して、他の州や国の規制当局と緊密に連携しています」と述べました。