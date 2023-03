「2026年までに300TBのSSDを実現する」という野心的な目標をオールフラッシュ・ストレージを開発するPure Storageが掲げる

300TB SSDs Due in 2026, Supplier Claims | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/pure-storage-300-tb-flash-drives-in-2026 Pure Storage Teases Monstrous 300 TB Ultra-Large Capacity NVMe SSD With A Tentative 2026 Launch Date https://wccftech.com/pure-storage-teases-monstrous-300-tb-ultra-large-capacity-nvme-ssd-with-a-tentative-2026-launch-date/ アメリカ・カリフォルニア州に本拠を置くPure Storageは、 NVMe 対応ストレージシステムの FlashArray や FlashBlade を展開しており、これらのストレージシステムに搭載可能な独自のSSDであるDirect Flash Module(DFM)も開発しています。 Pure StorageのCTOであるAlex McMullan氏はBlocks and Filesのインタビューで、「今後2~3年の計画では、ハードドライブの競争力をまったく新しい領域に引き上げる予定です。今日の私たちは24TBと48TBのドライブを出荷しています。 2023年のAccelerateカンファレンス では、さらに大きなサイズのドライブを中心にさまざまな発表が行われる予定であり、2026年までには300TBのドライブを実現することを目標としています」と発言したとのこと。 McMullan氏が示した以下のグラフは、HDD(青色)とDFM(オレンジ色)の容量ロードマップを比較したものであり、DFMは2023年以降急速に容量を拡張する計画であることが示されています。

フラッシュメモリ で構成された オールフラッシュ・ストレージ のメーカーである Pure Storage が、ストレージ関連のウェブメディア・Blocks and Filesのインタビューで、「2026年までに300TBのSSDを実現することが目標」と主張したことが報じられました。 Pure claims 300TB flash drives coming 2026 – Blocks and Files https://blocksandfiles.com/2023/03/01/300tb-flash-drives-coming-from-pure-storage/

2023年03月08日 19時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

