最大読み出し速度7300MB/sのSSDや最大容量26TBのHDDをWestern Digitalが発表



ストレージ製造企業のWestern Digitalが、最大読み出し速度7300MB/sのゲーマー向けSSD「WD_BLACK SN850X NVMe SSD」や最大容量26TBのデータセンター向けHDD「Ultrastar DC HC670」などの新製品を2022年5月9日に発表しました。その他に最大読み出し速度7300MB/sの外付けSSD「WD_BLACK P40 Game Drive SSD」や最大容量15.36TBのデータセンター向けSSD「Ultrastar DC SN650 NVMe SSD」なども発表されています。



◆ゲーマー向け高速SSD「WD_BLACK SN850X NVMe SSD」

「WD_BLACK SN850X NVMe SSD」はPCIe 4.0対応のSSDで、容量は1TB・2TB・4TBの3種類で展開される予定です。最大読み出し速度は7300MB/sとされており、2020年に登場した「WD_BLACK SN850 NVMe SSD」を超える読み出し速度を実現しています。





「WD_BLACK SN850X NVMe SSD」のアメリカにおける希望小売価格は189.99ドル(約2万4800円)からで、2022年7月に市場に登場予定です。また、オプションのヒートシンクにはRGB LEDが搭載されているとのことです。



◆ゲーマー向け外付けSSD「WD_BLACK P40 Game Drive SSD」

「WD_BLACK P40 Game Drive SSD」は持ち運び可能な外付けSSDで、最大読み出し速度は2000MB/sです。転送規格には最大転送速度20GbpsのUSB 3.2 Gen2x2を採用しており、高速なデータ転送を可能としています。また、ケースに搭載されたRGB LEDはWindows向けアプリでカスタマイズ可能です。





「WD_BLACK P40 Game Drive SSD」は500GB・1TB・2TBの3種類が展開され、アメリカにおける希望小売価格は119.99ドル(約1万5600円)からとのこと。登場時期は2022年夏を予定しています。



◆26TBのデータセンター向けHDD「Ultrastar DC HC670」&22TBの「Ultrastar DC HC570」

容量22TBの「Ultrastar DC HC570」には容量密度の増大や遅延の低下に寄与する「OptiNANDテクノロジー」が採用されています。また、26TBの「Ultrastar DC HC670」には独自のSMR技術「UltraSMR」が採用されているとのこと。記事作成時点では両モデルのサンプル出荷を実施しており、2022年夏には「Ultrastar DC HC570」の大量出荷および「Ultrastar DC HC670」の一部顧客への出荷を開始予定です。





また、監視システム向けHDD「WD Purple Pro」やNAS向けHDD「WD Red Pro」、エンタープライズ向けHDD「WD Gold」にもOptiNANDテクノロジーを適用した22TBモデルを展開予定とのこと。これらのHDDは2022年夏に登場予定です。





◆データセンター向け大容量SSD「Ultrastar DC SN650 NVMe SSD」

「Ultrastar DC SN650 NVMe SSD」はSSDを高いコスト効率で大容量化する技術「BiCS5 3D NAND」を採用したデータセンター向けSSDで、2.5インチとE1.Lという2種類のフォームファクターで展開されます。物差しのような細長い形状のE1.L版は、最大容量が15.36TBとのこと。これらのSSDは2022年後半に出荷開始される予定です。