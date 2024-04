Western Digitalが世界初の容量4TBのSDカード「4TB SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-Iメモリカード」を発表

Western Digital preps 4TB SD cards for 2025 — SDUC cards big enough to tackle 8K video | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/pc-components/microsd-cards/western-digital-preps-4tb-sd-cards-for-2025-sduc-cards-big-enough-to-tackle-8k-video Western Digital Previews 4 TB SD Card: World's Highest-Capacity https://www.anandtech.com/show/21349/western-digital-rollsout-4-tb-sd-card-worlds-highestcapacity 2024年4月13日から17日までアメリカのラスベガスで開催されている放送業界最大のイベント「NAB Show 2024」で、Western Digitalが複数の新製品を発表しました。高い解像度やフレームレートに対応した、より高速で大容量なSanDiskブランドのSDカードが発表されています。 ◆4TB SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-Iメモリカード Western Digitalが発表した新製品の中で最も注目を集めているのが、SDカードのフォームファクタ―で驚異の容量「4TB」を実現した史上初の製品である4TB SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-Iメモリカードです。 SDUC (Secure Digital Ultra Capacity)という拡張仕様に対応しており、2025年に発売予定となっています。 SDカードの拡張仕様として広く活用されている SDXC の最大容量は2TBであるため、同規格では4TBのSDカードを実現することはできません。そこでWestern Digitalが採用した規格がSDUCで、同規格の最大容量は128TBとなっています。 同SDカードについて、テクノロジーメディアのAnandTechは「 UHS-I 対応であり、 class10 に準拠しているため、UHS104(SDR104)で動作する場合、データ転送速度は最低10MB/s、最大104MB/sをサポートすることとなるでしょう」と記しています。さらに、「発売日が2025年と比較的遠いことを考慮すると、Western Digitalは同SDカードに今後発売予定のBiCS 9 NANDを使用する可能性があります」と指摘しました。 さらに、Western Digitalのプレスリリースには記載されていないものの、今後同社から発売されるSDカードはDDR200/DDR208モードをサポートしていないとAnandTechは指摘しています。現行モデルのWestern Digital製SDカードはDDR200/DDR208モードをサポートしており、これによりデータ転送速度は170MB/sに到達していますが、互換性の問題から同モードへのサポートを取りやめた模様です。 なお、販売価格は明らかにされていません。

2024年04月15日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

