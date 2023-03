政府機関のZoom会議がハッキングされポルノ画像まみれに

アメリカ連邦準備制度 (FRB)の理事会が2023年3月2日に開催したオンラインビデオ会議で、悪意のある人物が勝手に会議に参加しポルノ映像を流す、通称「 Zoom爆撃 」が行われたことが明らかになりました。会議は「技術的な問題が発生した」として中止されています。 Porn Zoom bomb forces cancellation of Fed's Waller event | Reuters https://www.reuters.com/world/us/feds-waller-virtual-event-canceled-after-zoom-hijack-2023-03-02/ US Fed Reserve Zoom Conference Canceled After 'Porn-Bombing' | PCMag https://www.pcmag.com/news/us-fed-reserve-zoom-conference-canceled-after-porn-bombing 2023年3月2日に開かれる予定だったFRBのオンライン理事会は約220人が参加し、FRBのクリストファー・ウォラー総裁による開会宣言の後、インフレや経済の見通しについての議論や質疑応答などが行われる予定でした。

2023年03月06日 10時46分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1r_ut

