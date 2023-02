2023年02月13日 12時30分 ネットサービス

Amazonの子会社Zapposが全従業員の約20%にあたる300人以上の解雇を行ったと発表

徹底したカスタマーサービスで知られ、2009年7月からAmazon傘下となったアパレル企業のZappos.comが2023年1月に全従業員の約20%にあたる300人以上の従業員を解雇したことを発表しました。



今回のZappos従業員の解雇は、1万8000人以上の従業員の解雇を行った2023年1月18日からのAmazonでの大規模な解雇の一環として行われました。



2020年7月に死去した元CEOのトニー・シェイ氏によって2000年代初頭に創設されたZapposはオンラインでの靴の小売業者として成功し、2009年にAmazonに12億ドル(約1580億円)で買収されました。Zapposは基本理念の一つに「サービスを通じて驚きを届ける」と定めており、徹底したカスタマーサービスが目玉の企業でしたが、今回の従業員削減によって、カスタマーサービスの担当者の一部が解雇されたことが明らかになりました。



また、長年Zapposの幹部として業務を行っていた、タイラー・ウィリアムズ氏が辞任するなど、主要な幹部がZapposを去り、将来が危ぶまれています。Zapposのスコット・シェーファーCEOは、今回の従業員削減を「非常に難しいニュースです」と述べています。また「2023年に入っても、私たちは依然として不確実な経済に直面しており、引き続きビジネスを厳しく検討し、長期的な成功に向けて準備を整え、対応する必要があります」と述べています。



Zapposの広報担当者であるローラ・デイビス氏は「今回の授業員削減はZapposが長期的に優れた顧客体験を提供し続けるために行われました」と述べています。



なお、Zapposにおける顧客重視の考え方はこれまでに複数の書籍において称賛されています。



