2020年11月30日 10時37分 メモ

【訃報】通販サイト「Zappos」元CEOのトニー・シェイ氏死去、創業10年弱で売上1000億円を達成



靴の通販サイト「Zappos」を創業から10年足らずで売上10億ドル(約1000億円)に育てた実業家のトニー・シェイ氏が亡くなったことがわかりました。46歳でした。







Celebrating Tony Hsieh | Zappos.com

https://www.zappos.com/e/celebrating-tony



Tony Hsieh, retired Zappos CEO and downtown Las Vegas visionary, dies at 46 | Las Vegas Local Breaking News, Headlines | fox5vegas.com

https://www.fox5vegas.com/news/former-zappos-ceo-tony-hsieh-dies-at-46/article_967be2fe-3139-11eb-9e95-73cdfc364d7e.html



The Day - One person seriously injured in early morning New London fire - News from southeastern Connecticut

https://www.theday.com/article/20201118/NWS04/201119437



What we know about the fire that killed former Zappos CEO Tony Hsieh - Insider

https://www.insider.com/tony-hsieh-connecticut-fire-death-2020-11



報道によると、シェイ氏は2020年11月18日(水)午前3時30分ごろにコネチカット州ニューロンドンで発生した住宅火災に巻き込まれて、病院に搬送されたものの、11月27日(金)にやけどと煙の吸入による合併症で死亡が確認されたとのこと。INSIDERによると、現場はZapposに長く勤めた従業員の家で、シェイ氏は地下室で被害に遭ったそうです。





シェイ氏は1973年生まれで、1995年にハーバード大学を卒業。在学中、寮の学生にピザを売る「クインシー・ハウス・グリル」を経営していました。卒業後に創業した広告ネットワーク「LinkExchange」を1998年、Microsoftに2億6500万ドル(当時のレートで約340億円)で売却し、「クインシー・ハウス・グリル」の一番の顧客だったアルフレッド・リン氏とともにベンチャーキャピタルを始めました。



靴を中心とした通販サイトとして知られる「Zappos」をニック・スウィンマーン氏が起業したのは1999年のこと。シェイ氏とリン氏は、スウィンマーン氏による投資の提案に応じて出資。のちに、シェイ氏はスウィンマーン氏とともに共同CEOに就任して、「Zappos」を率いていくことになります。



「Zappos」はぐんぐん成長を遂げ、2000年代初頭に「2010年に売上10億ドル」という目標を立てますが、2年前倒しして2008年に売上10億ドルを達成しました。



2009年に「Zappos」がAmazonに買収されてからも、シェイ氏は2020年に退任するまでZapposのCEOを務めました。その傍らで、シェイ氏はラスベガスのダウンタウン活性化プロジェクトに取り組んでいました。



シェイ氏の活躍は以下の書籍で知られています。



顧客が熱狂するネット靴店 ザッポス伝説 | トニー・シェイ, 本荘 修二, 豊田 早苗 | ビジネス・経済 | Kindleストア | Amazon





ザッポス伝説2.0 ハピネス・ドリブン・カンパニー | トニー・シェイ, ザッポス・ファミリー, マーク・ダゴスティーノ, 本荘 修二, 矢羽野 薫 | ビジネス・経済 | Kindleストア | Amazon