ランサムウェア攻撃でオークランド市のネットワークが一部ダウン、図書館では前時代の回覧票が登場



カリフォルニア州オークランド市がランサムウェア攻撃の標的になり、一時的に市のネットワークがオフラインになっていたことがわかりました。オークランド市によれば、緊急通報などのコアサービスへの影響は出ておらず、情報技術部門が当局と協力して調査を行っているとのことです。



オークランド市が2023年2月10日に発表した内容によると、2023年2月8日の夜からランサムウェアによる攻撃が発生。情報技術部門が法執行機関と連携して、問題の範囲と重大性の調査を行っているとのこと。コアサービスは無傷で、911や財務データ、消防や救急などへの影響は出ていません。



なお、声明発表よりも早くオークランド市がランサムウェア攻撃を受けたことを知ったリポーターのJaime Omar Yassin氏は、管理者から市職員に向けて出されたメールを入手し、市のすべてのコンピューターがネットワークから切断された状態にあることを報じています。



Confirmed: City Admin sent this email to employees tonight, confirming City experienced a ransomware attack its still recovering from. All City computers are offline from City network; VPN access offline. What this means for residents may only become evident in the coming days. https://t.co/lQROUREqcf pic.twitter.com/JCdBWYVq0j — Trash Night Heron (@hyphy_republic)



実際に、市立図書館ではシステムダウンのため、支所から支所へ本を移動させるのにあたり、回覧票を用いた古い手法に戻っているそうです。



computers are down at every Oakland Public Library, so we're back to the old ways. this routing slip, which is used to send a book from branch to branch, is so old the 81st Branch didn't even exist yet pic.twitter.com/Ym4DJbFOTN — Liam Curley (@liammcurley)



セキュリティ会社・Emsisoftの報告によれば、地方自治体に対するランサムウェア攻撃は2021年は77件でしたが、2022年は105件に増加したとのこと。



オークランド市に対する攻撃と並行して、同じカリフォルニア州のモデスト市もランサムウェア攻撃を受けているとのこと。モデストへの攻撃では911のシステムに影響が出ており、指令員はシステムを経由せず、無線を介してパトロール中の警官と連絡を取っていて、その様子を傍受できる状態であることが報じられています。



