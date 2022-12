TikTokの「失神チャレンジ」流行で12歳以下の子どもが1年半に15人以上も死亡、なぜ13歳未満のユーザーを排除できないのか？

若者世代から強い人気を誇るTikTokでは多くのユーザーがさまざまな動画を投稿していますが、時には無防備な相手を頭から地面にたたきつける「 頭蓋骨粉砕チャレンジ 」など、非常に危険なチャレンジ動画が流行することが問題視されています。海外メディアのBloombergは、TikTokで流行した故意に窒息して失神する「ブラックアウトチャレンジ(失神チャレンジ)」に挑戦したことで、過去18カ月間に12歳以下の子どもが少なくとも15人以上亡くなったと報じています。 'Blackout Challenge' on TikTok Is Luring Young Kids to Death - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/features/2022-11-30/is-tiktok-responsible-if-kids-die-doing-dangerous-viral-challenges TikTokでは定期的に多種多様な「チャレンジ」が流行しており、多くのユーザーがチャレンジを実際にやってみた動画を投稿しています。チャレンジの中には、ズボンを履いたままおしっこを漏らす「 おしっこパンツチャレンジ 」や 猫に生卵を与えて様子を見るチャレンジ など、奇妙ですが実害は少ないものもある一方で、「頭蓋骨粉砕チャレンジ」のように危険極まりないものもあります。 こうしたチャレンジの流行は、TikTokの運営会社であるByteDanceが買収して 2018年に統合 したリップシンクアプリの Musical.ly から続くものです。Musical.lyは数年にわたり、競合プラットフォームからはじき出された13歳未満の子どもを受け入れており、2016年の時点でトップユーザーの多くが未成年の子どもだったそうです。 Musical.lyの共同創業者であるAlex Zhu氏は 2016年の公開カンファレンス で、Musical.lyが他のエンターテインメントアプリと違う点として、さまざまな「チャレンジ」が宣伝されており、ユーザーがこれに挑戦する風潮を挙げています。この風潮はMusical.lyを統合したTikTokにも引き継がれ、2020年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック期間に多くの若者たちが共鳴し、TikTokのチャレンジが世界的なトレンドとなりました。 やがてTikTokにおけるチャレンジは、「積み上げられた牛乳箱に登る」「 抗アレルギー薬のベナドリルを一気飲みする 」「 学校の備品を破壊する 」といった危険なものが増え、「頭蓋骨粉砕チャレンジ」や「失神チャレンジ」など死の危険を伴うチャレンジまで登場しました。失神チャレンジは、首つりなどの方法で意図的に脳を酸欠状態に追い込んで陶酔感を味わうチャレンジであり、Bloombergの調査では過去18カ月間で13歳未満の子どもが少なくとも15人、失神チャレンジの最中に事故死したとのこと。

