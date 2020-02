SNSで流行中の「頭蓋骨粉砕チャレンジ(Skull Breaker Challenge)」とは？

ケアビオンさんは頭から床に叩きつけられ、運び込まれた病院で脳震盪と診断されたそうです。いたずらを仕掛けられた際のことについて、ケアビオンさんは「僕が覚えているのは、ただ床にいたということだけ」と語りました。なお、キンバリーさんによると、ケアビオンさんは数年前に脳の大きな腫瘍を除去する手術と化学療法を受けたそうで、「そんな息子にとってこのいたずらは危険すぎる」とも語っています。 キンバリーさんはケアビオンさんに頭蓋骨粉砕チャレンジを仕掛けたカップルを訴える予定であるとNorthwest Arkansas Newsに語っています。 ペンシルベニア州フィラデルフィアの地元メディアである 6abc Action News は、「頭蓋骨粉砕チャレンジによりチェリーヒルの若者が死亡した」と報じています。 TikTok 'skull-breaker challenge' leave Cherry Hill, New Jersey teen with concussion | 6abc.com https://6abc.com/5967196/

2020年02月26日 21時00分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

