2020年07月21日 21時00分 動画

「猫に生卵を与える」チャレンジがTikTokで流行中、猫は卵を温めてくれるのか?



猫は気まぐれな生き物として知られており、長年飼っている猫でもその行動を予測することは困難です。そんな猫に「生卵を与えてみて様子を見る」という摩訶不思議なチャレンジがTikTokで流行。世界中のユーザーが、自分の飼い猫が卵をどんな風に扱うかを調査しています。



「猫に生卵を与えてみる」ブームを生み出したとされる、@annafromtiktok氏のムービーが以下。





横たわる猫の胸元に卵を置くと……





猫は卵をペロペロとなめだしました。@annafromtiktok氏はムービー中で「猫に卵をあげると、守るんです。卵は壊れやすいので」と語っています。





@annafromtiktok氏が提唱した「猫は卵を守る」説を実証したムービーが以下。





こちらの猫に茶色い卵を与えてみると……





猫は卵をしばらく見つめた後……





卵を中心にとぐろを巻いて、守り出しました。





道具を使って卵を守る猫もいました。





卵を与えると、猫は横にあった毛布を手で引っ張って……





卵にかぶせました。





卵を守ろうとするあまり、飼い主の手に噛みつく猫も。





一方で、卵の存在を無視し続ける猫や……





卵を転がして粉砕してしまう猫も報告されています。





卵を目の前に置くと……





猫はカメラの方をキッとにらみました。





伏せた状態から起き上がって、卵をキック。





卵はゴロンと転がって……





大破。





猫は「僕のせいじゃない」といわんばかりにカメラから目をそらしました。投稿者のsummystarrさんは、「予想通りの結果」とだけ記しています。